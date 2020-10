12.10.2020 ( vor 6 Stunden )



Afrikas höchster Berg steht in Flammen: Am Sonntag fing der Kilimandscharo in Tansania Feuer. Der Brand wird noch immer bekämpft.