Bund und Länder: Sperrstunde um 23 Uhr in Corona-Hotspots und offenbar Ausweitung der Maskenpflicht

14.10.2020 ( vor 1 Stunde )



In Gegenden mit stark steigenden Corona-Zahlen soll es künftig eine Sperrstunde um 23.00 Uhr in der Gastronomie geben. Dies soll ab 50 Neuinfektionen pro 100. 000 Einwohner in einer Woche gelten. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios haben sich Bund und Länder bei ihren noch andauernden Beratungen im Kanzleramt darauf geeinigt. Laut dpa soll zudem die Maskenpflicht erweitert werden. Sie soll ab 35 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen überall da gelten, wo Menschen dichter beziehungsweise länger zusammenkommen. 👓 Vollständige Meldung