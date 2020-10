15.10.2020 ( vor 4 Stunden )



"I bims", "Ehrenmann", in diesem Jahr also "lost": Jugendliche haben das Jugendwort des Jahres gewählt. Vorschläge einreichen und abstimmen konnten sie im Internet. "I bims", "Ehrenmann", in diesem Jahr also "lost": Jugendliche haben das Jugendwort des Jahres gewählt. Vorschläge einreichen und abstimmen konnten sie im Internet. 👓 Vollständige Meldung