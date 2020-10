19.10.2020 ( vor 2 Stunden )



Der Inzidenzwert ist mit 252,1 so hoch wie nirgendwo sonst in Deutschland. Ministerpräsident Markus Söder warnt bereits vor "einsamen Der Inzidenzwert ist mit 252,1 so hoch wie nirgendwo sonst in Deutschland. Ministerpräsident Markus Söder warnt bereits vor "einsamen Weihnachten ". 👓 Vollständige Meldung