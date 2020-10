Käferplage in der Schweiz: Die Invasion der Marienkäfer

Literatur: Hast du was gehört von der b? Die Geschichte einer ungewöhnlichen Klassenfahrt, mit einem tyrannischen Lehrer, der die Schüler drangsaliert und sie gegeneinander aufwiegeln will.

sueddeutsche.de vor 1 Tag - Kultur Auch berichtet bei • t-online.de



JSR Life Sciences erweitert seine europäischen „Gen-to-GMP“ Biologika-Produktionsanlagen für Selexis und KBI Biopharma in Genf in der Schweiz SUNNYVALE, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--JSR Life Sciences, LLC gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine Präsenz in Europa durch eine neue, erweiterte,...

Business Wire vor 2 Tagen - Pressemitteilungen