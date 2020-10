Gleich acht Bundesländer starten in dieser Woche wieder ihren Schulbetrieb. Für die Schüler hat sich in den Herbstferien einiges geändert. Mit strengeren...

Die Zahl der Corona-Fälle steigt in den europäischen Ländern weiter an. Viele Regierungen versuchen mit neuen Maßnahmen, die Lage zu stabilisieren und damit...

Eltern haben Angst, dass im Winter in Schulen nicht ausreichend gelüftet werden kann. Mehrere Unternehmen haben deshalb neue Luftreiniger entwickelt.

Während der US-Wahlkampf auf die Zielgerade geht, steigt im Land die Zahl der Corona-Infektionen steil an. Doch der Präsident verharmlost die Gefahr –...

Für die Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz beginnt heute wieder der Unterricht nach den Herbstferien. Die Corona-Infektionszahlen sind während der...

Nato: Verteidigungsminister wollen mehr irakische Militärausbilder schulen Die Nato treibt Pläne voran, ihre Ausbildungseinsätze im Irak auszuweiten. Das könnte dazu führen, dass die Zahl der dort stationierten Soldaten von 500 auf...

ZEIT Online vor 3 Tagen - Politik