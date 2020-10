26.10.2020 ( vor 15 Stunden )



: Wer sind die fünf Kinder des US-Präsidenten? Was machen Don, Ivanka und Co. beruflich? Das Wichtigste im Überblick. Donald Trump : Wer sind die fünf Kinder des US-Präsidenten? Was machen Don, Ivanka und Co. beruflich? Das Wichtigste im Überblick. 👓 Vollständige Meldung