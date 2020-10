FC Bayern in der Champions League: Auch Serge Gnabry darf nach Moskau reisen Der FC Bayern will in der Champions League den "Flow fortsetzen" - und sieht sogar den falsch-positiven Coronatest von Serge Gnabry entspannt pragmatisch.

sueddeutsche.de vor 16 Stunden - Sport





"Kein Grund zum Jammern": Moskau reizt den FC Bayern nur ganz kurz Flughafen, Bus, Hotel, Stadion: Mehr gibt's für den FC Bayern nicht zu sehen, wenn er zur Champions League nach Moskau reist. Statt Sightseeing stehen...

n-tv.de vor 19 Stunden - Welt