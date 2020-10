27.10.2020 ( vor 3 Tagen )



Nach dem brutalen Mord an einem Lehrer in Nach dem brutalen Mord an einem Lehrer in Frankreich hatte Präsident Macron das Zeigen von Mohammed-Karikaturen verteidigt. Seither ist die Empörung in vielen muslimischen Ländern so groß, dass Frankreich seine Bürger warnen muss. 👓 Vollständige Meldung