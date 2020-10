Corona-Regeln an Schulen: Lehrer fordern einheitliche Maskenpflicht in Klassenzimmern Fertig mit Flickenteppich: Der Schweizer Lehrerinnen- und Lehrerverband möchte national gültige Schutzkonzepte an den Schulen. Kantonale Alleingänge soll es...

Basler Zeitung vor 3 Tagen - Top