Auto fährt in Menschengruppe – ein Junge tot und zwei Schwerverletzte Ein Autofahrer ist in Kempen am Niederrhein in eine Menschenmenge gefahren. Ein Zwölfjähriger stirbt, seine Mutter und sein kleiner Bruder werden verletzt. Die...

Welt Online vor 2 Tagen - Vermischtes Auch berichtet bei • t-online.de