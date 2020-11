03.11.2020 ( vor 4 Stunden )



Nirgendwo ist Wien so multikulti, so offen und vergnügt wie am Schwedenplatz. Unsere Autorin berichtet von den Stunden nach dem Attentat. Nirgendwo ist Wien so multikulti, so offen und vergnügt wie am Schwedenplatz. Unsere Autorin berichtet von den Stunden nach dem Attentat. 👓 Vollständige Meldung