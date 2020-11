Hell RT @focusonline: +++ Terror in Wien: Innenminister spricht von weiteren Festnahmen - Details unklar +++ https://t.co/SZS53IYLOS vor 9 Stunden pizzagirlsarah RT @oe3newsflash: Anschlag in Wien: Innenminister spricht von "mehreren Hausdurchsuchungen und mehreren Festnahmen". vor 9 Stunden FOCUS Online +++ Terror in Wien: Innenminister spricht von weiteren Festnahmen - Details unklar +++ https://t.co/SZS53IYLOS vor 10 Stunden FOCUS Eilmeldungen +++ Terror in Wien: Innenminister spricht von weiteren Festnahmen - Details unklar +++ https://t.co/OZeFHqrO6P vor 10 Stunden Ulrike Dobeš RT @oe3newsflash: Anschlag in Wien: Innenminister spricht von "mehreren Hausdurchsuchungen und mehreren Festnahmen". vor 11 Stunden Muschelschloss dahoam!💈 RT @oe3newsflash: Anschlag in Wien: Innenminister spricht von "mehreren Hausdurchsuchungen und mehreren Festnahmen". vor 11 Stunden