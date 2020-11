Liveticker: Champions League: Jetzt live: Gladbach und Bayern in der Champions League

FC Bayern in Salzburg: Klarer Sieg in turbulenter Partie der Champions League Früher Rückstand, aberkannter Elfmeter, Abseitstor und mehrere Wendungen. Das Spiel vom FC Bayern in Salzburg hatte es in sich. Der Sieg für die Flick-Elf...

t-online.de vor 4 Stunden - Sport





FC Salzburg gegen FC Bayern: Champions League im Livestream und TV Gegen Moskau erarbeitete sich der deutsche Rekordmeister einen knappen Erfolg. Und damit ist der Triple-Sieger weiter auf Kurs Titelverteidigung. Mit Salzburg...

t-online.de vor 19 Stunden - Sport