US-Wahl: Was passiert bei Unentschieden zwischen Trump und Biden?

04.11.2020 ( vor 6 Stunden )

Bei der US-Wahl 2020 liegen die beiden Kandidaten Joe Biden und Donald Trump so nah zusammen, wie keine Umfrage es zuvor erwarten ließ. In wichtigen Swing-States wechselt die Mehrheit regelmäßig zwischen beiden Lagern hin und her. >>> Alles zur aktuellen Entwicklung findest du in unserem Live-Blog zur US-Wahl. <<< Noch können sich beide Hoffnung darauf machen, am Ende die notwendigen 270 Wahlmänner zu gewinnen. Insgesamt verteilen sich 538 auf die 50 US- Staaten . Doch was passiert eigentlich, wenn keiner der beiden die nötige Mehrheit erreicht, und es zu einem Unentschieden kommt? +++ US-Wahl 2020: Joe Biden jetzt nah am Sieg...