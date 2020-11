04.11.2020 ( vor 10 Stunden )



Dank Erling Haaland ist der BVB in seiner Champions-League-Gruppe an die Tabellenspitze gestürmt. Mit zwei Treffern hatte der Top-Stürmer erheblichen Anteil am Auswärtssieg in Brügge. Das macht auch Mut für das anstehende Spitzenspiel in der Fußball-Bundesliga