05.11.2020 ( vor 4 Stunden )



Wann haben Sie sich ohnmächtig gefühlt? Was fehlt unserer Gesellschaft? Unsere Fragen an Wann haben Sie sich ohnmächtig gefühlt? Was fehlt unserer Gesellschaft? Unsere Fragen an Felix Klein, den Antisemitismus-Beauftragten der Regierung 👓 Vollständige Meldung