OSZE zu Belarus: Umstrittene Präsidentenwahl wiederholen 01:11 Ein am Donnerstag veröffentlichter Bericht der Wahlbeobachtungsorganisation der OSZE verurteilt "massive" Rechtsverletzungen und Folter in Belarus und fordert eine Wiederholung der Präsidentschaftswahlen im August, in denen Präsident Alexander Lukaschenko den Sieg für sich reklamiert hatte.View...