07.11.2020 ( vor 2 Stunden )

Der Demokrat Joe Biden ist zum neuen US- Präsidenten gewählt worden. Laut Hochrechnung des Senders CNN kommt er auf 273 Wahlleute und erreicht damit die erforderliche Mehrheit in der Wahlversammlung. Ausschlaggebend war zuletzt der Bundesstaat Pennsylvania mit seinen 20 Wahlleuten. Amtsinhaber Donald Trump will gegen das Ergebnis in mehreren Bundesstaaten rechtlich vorgehen.