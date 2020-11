"Vielen blutet das Herz": Letzter Flug startet vom Berliner Flughafen Tegel Der Berliner Flughafen Tegel stellt endgültig seinen Betrieb ein. Ein letzter Flug der französischen Fluggesellschaft Air France startet in Richtung Paris. Der...

n-tv.de vor 4 Stunden - Welt





Flughafen Tegel in Berlin: Letzter Tag – so verabschieden sich Arlines und Fans In Berlin geht eine Ära zu Ende: Der Flughafen Tegel wird geschlossen. An diesem Wochenende hebt die letzte Maschine ab – und Fans nehmen Abschied. Nach 60...

t-online.de vor 7 Stunden - Deutschland