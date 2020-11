Trump entlässt Verteidigungsminister: Nach der Niederlage Chaos säen Schon länger gab es Spannungen zwischen US-Verteidigungsminister Mark Esper und Donald Trump. Jetzt hat ihn der scheidende Präsident gefeuert. mehr...

taz vor 6 Stunden - Politik Auch berichtet bei • t-online.de



Autorengespräch: USA nach der Wahl: Diskutieren Sie mit unserem Korrespondenten Was bedeutet Bidens Wahlsieg für die USA - und was kann Verlierer Trump in der Übergangszeit noch ausrichten? US-Korrespondent Thorsten Denkler antwortet am...

sueddeutsche.de vor 18 Stunden - Top Auch berichtet bei • t-online.de