11.11.2020 ( vor 8 Stunden )



Am Anfang stand die Eins. Mittlerweile geht es allerdings um umgerechnet 56 Milliarden Dollar. Soviel Am Anfang stand die Eins. Mittlerweile geht es allerdings um umgerechnet 56 Milliarden Dollar. Soviel Umsatz vermeldet die chinesische Handelsplattform Alibaba bei ihrer Rabattaktion am sogenannten Singles Day . ...... 👓 Vollständige Meldung