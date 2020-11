11.11.2020 ( vor 15 Stunden )



Am Wahlsieg von Am Wahlsieg von Biden ändert dieses Ergebnis nichts: US-Präsident Trump konnte sich wie erwartet in Alaska gegen seinen demokratischen Herausforderer durchsetzen. Unterdessen werden die Stimmen in Georgia per Hand neu ausgezählt. 👓 Vollständige Meldung