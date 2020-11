13.11.2020 ( vor 2 Stunden )



Der Konflikt in Tigray in Äthiopien spitzt sich zu. Das äthiopische Parlament ernannte einen neuen Regierungschef für die abtrünnige Region. Die Militäroffensive wurde fortgesetzt. Die EU befürchtet eine humanitären Der Konflikt in Tigray in Äthiopien spitzt sich zu. Das äthiopische Parlament ernannte einen neuen Regierungschef für die abtrünnige Region. Die Militäroffensive wurde fortgesetzt. Die EU befürchtet eine humanitären Katastrophe 👓 Vollständige Meldung