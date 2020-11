14.11.2020 ( vor 1 Woche )

Wann kommt der neue Impfstoff in die Schweiz ? Ist der Corona-Spuk vorbei, wenn wir ihn haben? Und wie sicher ist es, sich mit einem Stoff impfen zu lassen, der so schnell entwickelt worden ist? Antworten in der zweiten Folge des neuen Corona-Podcasts «Und jetzt?».