Stephan Dreyse Tausende Trump-Fans protestieren gegen Wahlausgang https://t.co/AcX1cdbc6u Über @updayDE gesendet vor 3 Stunden Monika Schäfer Nach der US-Wahl: Trump-Fans protestieren in Washington https://t.co/U9mnzfMoFV vor 10 Stunden Gerhard Haußmann Nach der US-Wahl Trump-Fans protestieren in Washington Lassen wir ihm einfach noch einmal diese Freude, so oft wir… https://t.co/rhZPzDkVyT vor 11 Stunden Stefanie Nach der US-Wahl: Trump-Fans protestieren in Washington https://t.co/a4hm8qYB6n vor 12 Stunden