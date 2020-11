Israel: Armee schießt auf Hamas-Stellungen

15.11.2020 ( vor 6 Stunden )



Nach erneuten Verstößen gegen die Waffenruhe: Israelische Streitkräfte greifen Einrichtungen der islamistischen Hamas in Gaza an. Nach erneuten Verstößen gegen die Waffenruhe: Israelische Streitkräfte greifen Einrichtungen der islamistischen Hamas in Gaza an. 👓 Vollständige Meldung