15.11.2020 ( vor 14 Stunden )

Drei Wochen Lockdown , dann Massentests : Damit will Österreichs Regierung vor Weihnachten die zweite Corona- Welle in den Griff bekommen. Frust und Vorwürfe begleiten die Debatte darüber, ob die Maßnahmen richtig sind - und wie es überhaupt so weit kommen konnte.