Corona-Gipfel: Keine privaten Feiern mehr - Kontakte auf Minimum beschränken

16.11.2020

Kanzlerin Merkel hat im Anschluss an Beratungen mit den Ländern an die Bürger appelliert, von privaten Feiern abzusehen und Kontakte drastisch zu reduzieren. Sie kündigte für die kommende Woche ein längerfristiges Konzept über den Jahreswechsel hinaus an.