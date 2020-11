18.11.2020 ( vor 1 Woche )



Intercity und ICE sind in der Corona- Intercity und ICE sind in der Corona- Pandemie nur gering ausgelastet. Dennoch würde viele Menschen in Deutschland eine Reservierungspflicht begrüßen, damit der nötige Abstand gesichert ist. 👓 Vollständige Meldung