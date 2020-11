19.11.2020 ( vor 3 Stunden )



Der U-Ausschuss zum Wirecard-Skandal beginnt mit einem Paukenschlag. Ex-Wirecard-Chef Braun kommt als Untersuchungshäftling in den Bundestag - vermutlich in Handschellen, zum Unwillen seiner Anwälte. Von Tobias Betz. 👓 Vollständige Meldung