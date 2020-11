25.11.2020 ( vor 1 Tag )

Diese Entscheidung war überfällig. Bernie Sanders beendet seinen Wahlkampf und macht den Weg frei für Joe Biden als Herausforderer von US-Präsident Donald Trump . Der politisch linksstehende Senator erklärte am Mittwoch, seine Kampagne gewinne zwar den „ideologischen Wettstreit“. Er sei aber zu der Überzeugung gekommen, dass es „faktisch unmöglich“ geworden sei, noch zu gewinnen. „Daher gebe ich heute die Aussetzung meines Wahlkampfes bekannt“, sagte der 78-Jährige am Mittwoch in einem Livestream zu seinen Anhängern aus einem Haus in Burlington im...