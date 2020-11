29.11.2020 ( vor 4 Stunden )



Baustelle an Berliner Straße in Geesthacht zwingt Schulkinder auf andere Straßenseite. 17-Jährige wird von Bus angefahren. Baustelle an Berliner Straße in Geesthacht zwingt Schulkinder auf andere Straßenseite. 17-Jährige wird von Bus angefahren. 👓 Vollständige Meldung