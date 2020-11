Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - vor 2 Tagen



Nach GNTM: So stark haben sich diese Kandidatinnen verändert 01:41 Die Model-Castingshow „Germany’s next Topmodel“ war für einige Teilnehmerinnen ein guter Karriere-Push. Manche von ihnen haben sich seit GNTM aber stark verändert, darunter sind beispielsweise Curvy-Model Sarina Nowak oder auch Nacktschnecke Micaela Schäfer.