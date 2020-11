Nach dem Jahreswechsel droht wieder ein Flickenteppich Kaum haben sich die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten auf eine Beschlussvorlage für den Corona-Gipfel mit dem Kanzleramt geeinigt, soll schon wieder...

Welt Online vor 6 Tagen - Politik





USA: Donald Trump scheitert in Pennsylvania mit Klage – und will es nicht hinnehmen Noch-Präsident Donald Trump geht weiter gegen das Ergebnis der Wahlen vor. In Pennsylvania scheiterte er mit seiner Klage – das will Trump nicht hinnehmen. ...

t-online.de vor 1 Woche - Politik