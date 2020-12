Amokfahrt in Trier: Vater und wenige Wochen altes Baby unter den Opfern Trier steht unter Schock: Am Tag nach der Amokfahrt in der Fußgängerzone wird der Fahrer dem Haftrichter vorgeführt. Unterdessen gibt die Polizei weitere...

t-online.de vor 2 Stunden - Welt Auch berichtet bei • stern.de