02.12.2020 ( vor 2 Stunden )



Das seit Langem kriselnde Regierungsbündnis in Das seit Langem kriselnde Regierungsbündnis in Israel steuert auf den Bruch zu. Die Partei von Verteidigungsminister Gantz will im Parlament die Forderung der Opposition nach Auflösung des Parlaments unterstützen. Von Tim Aßmann. 👓 Vollständige Meldung