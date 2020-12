03.12.2020 ( vor 6 Stunden )



Derzeit ist ein Mund-Nasen-Schutz an zentralen Orten in Freising, Neufahrn, Moosburg und Eching notwendig. Alle Entwicklungen rund um das Derzeit ist ein Mund-Nasen-Schutz an zentralen Orten in Freising, Neufahrn, Moosburg und Eching notwendig. Alle Entwicklungen rund um das Coronavirus im Landkreis Freising in unserem Newsblog. 👓 Vollständige Meldung