06.12.2020 ( vor 16 Stunden )



setzt in Bayern auf strengere Corona-Regeln. Er tut, was in vielen Bundesländern unausweichlich ist. Doch sein Vorgehen birgt auch eine Markus Söder setzt in Bayern auf strengere Corona-Regeln. Er tut, was in vielen Bundesländern unausweichlich ist. Doch sein Vorgehen birgt auch eine Gefahr 👓 Vollständige Meldung