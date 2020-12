Quelle: DPA - vor 5 Tagen



Bund und Länder: Teil-Lockdown bis in den Januar verlängert 01:04 Berlin, 02.12.20: Angesichts anhaltend hoher Corona-Zahlen wird der Teil-Lockdown bis zum 10. Januar verlängert. Das haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder bei ihren Beratungen am Mittwoch beschlossen. Merkel sagte, Deutschland sei in der Corona-Pandemie noch...