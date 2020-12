Schottland wendet sich an die EU: "Ihr seid ein Teil von dem, was wir sind" Die schottische Regierungschefin Sturgeon will ihr Land in die EU zurückführen. Der Wunsch nach Unabhängigkeit von Großbritannien ist nach wie vor groß.

DiePresse.com vor 1 Woche - Oesterreich





In Singapur - Schwangere infiziert sich mit Corona - nun besitzt ihr Neugeborenes Antikörper Eine 31-jährige Schwangere aus Singapur steckte sich während einer Europareise mit dem Corona-Virus an. Anfang November kam ihr Sohn zur Welt – und war nicht...

Focus Online vor 1 Woche - Gesundheit