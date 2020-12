Corona-Pandemie in den USA: "Will niemandem Angst einjagen, aber ...": Biden warnt vor weiteren 250.000 Corona-Toten Die US-Gesundheitsbehörde CDC rät wegen der Pandemie dringend von Reisen und Familienbesuchen rund um Weihnachten ab. US-Präsident Trump kümmert das nicht....

stern.de vor 5 Tagen - Wissen





Nach Mord an Atomphysiker: Eskaliert der Streit zwischen USA und Iran? Der Mord an einem Atomphysiker setzt die Anschlagsserie im Iran fort. Hardliner in Teheran verlangen eine harte Antwort. Warum die Regierung genau das aber nicht...

Augsburger Allgemeine vor 1 Woche - Politik