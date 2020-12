Borussia Dortmund hat sich den Gruppensieg in der Champions League geholt und steht in der Endrunde. Lucien Favre zieht nach dem Spiel gegen Zenit ein...

Youssoufa Moukoko ist der jüngste Profi in der Geschichte der Champions League. Mit seiner Einwechslung am heutigen Dienstagabend im Spiel bei Zenit St....

Rückkehrer Axel Witsel über Zenit-Spiele gegen BVB Axel Witsel kehrt in der Champions League mit Borussia Dortmund in St. Petersburg an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der Belgier kann sich noch genau an zwei...

