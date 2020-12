René Staab "#Trump: Deutschland kein Vorbild im Kampf gegen Corona-Pandemie" Das schlimme ist, der Mann hat bzgl. dieser Auss… https://t.co/WedUXWsH8b vor 5 Stunden Lukas Lanio @SPawlitzki @welt Das ist trotzdem nur der typische Unsinn von Trump. Als Deutschland nur ein Bruchteil der todesza… https://t.co/Ku2obRVXzL vor 5 Stunden NM Das kleine Arschloch aus dem Weißen Haus hat ein Bäuerchen gemacht🤦‍♂️: https://t.co/idKiqsl9kw vor 8 Stunden TIMECODEX RT @berlinerzeitung: Trump bezog sich dabei auf den neuen Höchststand an Todesfällen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in der Bund… vor 11 Stunden Alfred Bick RT @welt: Für Donald Trump ist Deutschland kein Vorbild in der Pandemiebekämpfung https://t.co/awPRautdpu https://t.co/wGZP3vCiGd vor 14 Stunden Heide Deicke Für Donald Trump ist Deutschland kein Vorbild in der Pandemiebekämpfung https://t.co/TcTeutpBmn Hört auf euch läch… https://t.co/S8N3naGpSQ vor 16 Stunden