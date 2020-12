Agentur-i RT @DLFNachrichten: In Österreich hat der Verfassungsgerichtshof das #Kopftuchverbot in Volksschulen gekippt. Das Verbot verletze den Gleic… vor 1 Stunde SALZBURG24 Der Verfassungsgerichtshof (#VfGH) kippt - mit Wirksamkeit 1. Jänner 2022 - die Strafbarkeit der Beihilfe zum Selbs… https://t.co/IxMZSLFxFz vor 5 Stunden Greta RT @DLFNachrichten: In Österreich hat der Verfassungsgerichtshof das #Kopftuchverbot in Volksschulen gekippt. Das Verbot verletze den Gleic… vor 5 Stunden diese Meerjungfrau RT @DLFNachrichten: In Österreich hat der Verfassungsgerichtshof das #Kopftuchverbot in Volksschulen gekippt. Das Verbot verletze den Gleic… vor 5 Stunden uebersleben #sterbehilfe #österreich #vfgh Verfassungsgerichtshof kippt Verbot von Beihilfe zum Selbstmord https://t.co/iLqCE4PI2S vor 5 Stunden