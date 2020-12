Sebastian Willing @JuleWasabi https://t.co/8cMo1KvNuT Bei Google findest Du ähnliche im Angebot. Kosten weniger als ein Einfamilienha… https://t.co/N6g9PAqXIE vor 5 Stunden Sebastian Willing @Waitwhat_dude Lies mal den kompletten Artikel bevor Du hatest! https://t.co/8cMo1KvNuT Er motzt nicht, er bei besc… https://t.co/NTepNG9YwP vor 5 Stunden RND Moderator Jörg #Pilawa hat sich vor Jahren einen Traum erfüllt und sich eine Insel in #Kanada gekauft. 2020 musste… https://t.co/6GKR0bIYBk vor 7 Stunden klatsch-tratsch.de Jörg Pilawa konnte 2020 nicht auf seine Insel vor Kanada #insel #JörgPilawa #moderator https://t.co/KwPvwzqil9 vor 10 Stunden