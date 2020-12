Flüchtlinge in Bosnien: In Plastikzelten durch den Winter

14.12.2020 ( vor 3 Stunden )



Im Flüchtlingslager Lipa in Bosnien überwintern Hunderte Flüchtlinge, teilweise nur in Plastikzelten. Die Internationale Organisation für Migration hat der Regierung in Sarajevo nun ein Ultimatum gestellt. Von Srdjan Govedarica.