20 Minuten Sport ++Sport++ Auslosung in Nyon: Gegen welchen Gegner tritt YB im Europa-League-Sechzehntelfinal an? Jetzt live. https://t.co/Epicw783ww vor 18 Stunden KURIER SPORT Die beiden österreichischen Vetreter sind bei der Auslosung des Sechzehntelfinales am Montag in Nyon ungesetzt. https://t.co/tnqaUNSFC9 vor 1 Tag Christian Wasserfallen RT @BSC_YB: K.o.-Phase ✔️💪 - Der BSC YB qualifiziert sich für die Sechzehntelfinals der UEFA Europa League! Die Auslosung findet am kommend… vor 4 Tagen champ RT @BSC_YB: K.o.-Phase ✔️💪 - Der BSC YB qualifiziert sich für die Sechzehntelfinals der UEFA Europa League! Die Auslosung findet am kommend… vor 4 Tagen UEFA.com DE RT @BSC_YB: K.o.-Phase ✔️💪 - Der BSC YB qualifiziert sich für die Sechzehntelfinals der UEFA Europa League! Die Auslosung findet am kommend… vor 4 Tagen