redaktion Ältere und kranke Menschen bekommen in Apotheken jetzt #FFP2Masken gratis. Dafür müssen sie ihren Ausweis vorzeigen… https://t.co/Mo7b3RZXQR vor 1 Stunde Kalt-Mamsell RT @SZ: Ältere und kranke Menschen bekommen in Apotheken jetzt FFP-2-Masken gratis. Dafür müssen sie ihren Ausweis vorzeigen beziehungsweis… vor 1 Stunde Christian Brey RT @SZ: Ältere und kranke Menschen bekommen in Apotheken jetzt FFP-2-Masken gratis. Dafür müssen sie ihren Ausweis vorzeigen beziehungsweis… vor 2 Stunden Sven Gretschuskin RT @SZ: Ältere und kranke Menschen bekommen in Apotheken jetzt FFP-2-Masken gratis. Dafür müssen sie ihren Ausweis vorzeigen beziehungsweis… vor 2 Stunden Beste Zitate RT @alexfreu69: Zitat des Tages: "Auch wenn jemand von Apotheke zu Apotheke laufe und überall seinen Pass vorzeige, ließe sich das nicht au… vor 2 Stunden Alexander Freudenberg Zitat des Tages: "Auch wenn jemand von Apotheke zu Apotheke laufe und überall seinen Pass vorzeige, ließe sich das… https://t.co/DHLdW2DyIS vor 2 Stunden