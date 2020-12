Hassmails und Morddrohungen - „Das ist Dein letzter Geburtstag“: Die Hetzjagd der Trump-Fans in den USA eskaliert Immer mehr Menschen in den USA stehen wegen zunehmender Bedrohungen fanatischer Trump-Anhänger unter Polizeischutz. Viele Trump-Fans glauben weiter den...

Focus Online vor 6 Tagen - Politik





Zinsen steigen in den USA bereits - Geldflut heizt Inflationsängste an: Profis streiten, was das für Aktien bringt Investoren befürchten, dass das massive Gelddrucken der Notenbanken und die Konjunkturprogramme in den USA und Europa die Inflation anheizen werden. Könnten...

Focus Online vor 1 Woche - Finanzen